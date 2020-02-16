Sollama yaparken çarptığı yaya hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Sollama yaparken çarptığı yaya hayatını kaybetti - Son Dakika

Sollama yaparken çarptığı yaya hayatını kaybetti

7 saat önce

Tekirdağ'da otomobil, bir aracı sollamak isterken karşıya geçmeye çalışan yayaya çarptı.

Sollama yaparken çarptığı yaya hayatını kaybetti, System.String[]

Tekirdağ'da otomobil, bir aracı sollamak isterken karşıya geçmeye çalışan yayaya çarptı. Metrelerce havaya savrulan yaya kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Kaza, Süleymanpaşa Muratlı Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Çevre Yolu istikametinden Hükümet Caddesi istikametine seyir eden M.E.A. idaresindeki 59 EY 279 plakalı otomobil, önündeki yolcu otobüsünü sollamaya çalışırken karşıya geçmeye çalışan yaya Mehmet Ceylan'a (80) çarptı. Çarpmanın etkisi ile metrelerce havaya savrulan Ceylan ağır yaralandı. Tekirdağ Devlet Hastanesine kaldırılan yaşlı adam hayatını kaybederken, kaza anı otomobilin sollamaya çalıştığı otobüsün kamerasına yansıdı. Olay yerine gelerek inceleme yapan polis, ölümlü kaza ile ilgili inceleme başlattı. - TEKİRDAĞ

Süleymanpaşa, Tekirdağ, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 01:43 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

İkinci elde fiyat artışının nedeni; araç sahiplerinin yüksek fiyata aracını satmak istemesi
Tuzla'da kuru yük gemisinde çıkan yangın söndürüldü İstanbul Kağıthane'de lüks cipe silahlı saldırı saniye saniye kamerada Köye inen kurt sürüsünün içindeki köpeği görenler şaşkına döndü

Son Dakika Haberleri
20:25 Yılmaz Erdoğan, yeni şiir kitabında eski eşi Belçim Bilgin için yazdığı şiiri yayınladı
19:18 Ünlü şarkıcı Sıla 2 aylık hamile olduğu iddialarını yalanladı
17:44 Uğradığı saldırının ardından yoğun bakıma alınan sosyal medya fenomeni Ares Özdemir'in beyin ölümü gerçekleşti
17:13 Aleyna Tilki'nin yeni klibiyle ilgili sözleri, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı: Kliplerimdeki ayılar birçok ünlüden daha ünlü
17:12 Pop sanatçısı Tan Taşçı, Highway'de sevenleriyle buluştu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2020 21:04:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sollama yaparken çarptığı yaya hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]