Sollamak istediği kamyona arkadan çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

Aydın'ın Efeler ilçesinde sollama yapmak isteyen kamyonet sürücüsü önündeki kamyona arkadan çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Baltaköy- Dalama yolu üzerinde saat 13.00 sularında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 ABZ 955 plakalı kamyonet sürücüsü M.K., Dalama yönünde seyir halindeyken önünde adres sormak için duran İ.U. idaresindeki 21 AC 705 plakalı kamyonu sollamak istedi. Sollamak için hamle yaptığı sırada karşı şeritten gelen aracı fark eden kamyonet sürücüsü M.K., duramadı ve sollamak istediği kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyonet sürücüsü M.K. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı ilk müdahalenin ardından ambulansla ADÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - AYDIN