Son Dakika Haberleri: 'Solmaz Genius' ile %100 doğruluk hedefliyorlar

'Solmaz Genius' ile %100 doğruluk hedefliyorlar

1 saat önce

Rotasını yapay Zeka'ya çeviren Solmaz Lojistik, bu alandaki lk adımını Solmaz Genius ile attı.

'Solmaz Genius' ile %100 doğruluk hedefliyorlar, System.String[]
Rotasını yapay Zeka'ya çeviren Solmaz Lojistik, bu alandaki lk adımını Solmaz Genius ile attı. Amaç, Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) tespitinin yüzde 100 doğruluk oranıyla en hızlı şekilde yapılması.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 02:05 

Ekonomi
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