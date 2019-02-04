'Solmaz Genius' ile %100 doğruluk hedefliyorlar
1 saat önce
Rotasını yapay Zeka'ya çeviren Solmaz Lojistik, bu alandaki lk adımını Solmaz Genius ile attı.
Rotasını yapay Zeka'ya çeviren Solmaz
Lojistik, bu alandaki lk adımını Solmaz Genius ile attı. Amaç, Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) tespitinin yüzde 100 doğruluk oranıyla en hızlı şekilde yapılması.
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 02:05
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