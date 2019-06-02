Son Dakika Haberleri: Solo Türk gösterisini yağmur altında binlerce kişi izledi
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Solo Türk gösterisini yağmur altında binlerce kişi izledi

46 dakika önce

TÜRK Hava Kuvvetleri'nin 108'inci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Tekirdağ'da gösteri yapan Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi ekibi Solo Türk'ü binlerce kişi yağmur altında izledi.

Solo Türk gösterisini yağmur altında binlerce kişi izledi, System.String[]
TÜRK Hava Kuvvetleri'nin 108'inci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Tekirdağ'da gösteri yapan Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi ekibi Solo Türk'ü binlerce kişi yağmur altında izledi.
Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi ekibi Solo Türk, Türk Hava Kuvvetleri'nin 108'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Marmara Denizi'nin kıyısında bulunan Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'da uçuş gösterisi düzenlendi. Gösteriyi izlemek için binlerce kişi yağmura rağmen sahil alanını doldurdu. Gösteri yağmur ve olumsuz hava koşulları nedeniyle duyurulan saatten yarım saat rötarlı başladı. Daha sonra Solo Türk uçaklarının Marmara Denizi üzerinde belirmesi ile sahilde toplanan binlerce kişi ilgiyle gösteriyi izledi. Bazıları cep telefonları ile bu anları kaydetti. Yaklaşık yarım saat süren Solo Türk gösterileri, izleyenler tarafından büyük beğeni topladı. 
Öte yandan, Solo Türk dün akşam saatlerinde de Marmara Denizi üzerinde prova gösterisi düzenlemişti. 


Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 06:46 Kaynak: DHA
Marmara Denizi, Tekirdağ, Türk Hava Kuvvetleri, Güncel
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