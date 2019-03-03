Solo Türk'ten Antalya'da Nefes Kesen Gösteri
24 dakika önce
ANTALYA'nın fethinin 812'nci yıl dönümü dolayısıyla Solo Türk F-16 uçağının gösteri uçuşu, ilgiyle izlendi.
ANTALYA'nın fethinin 812'nci yıl dönümü dolayısıyla Solo Türk F-16 uçağının gösteri uçuşu, ilgiyle izlendi. Antalya
'nın fethinin 812'nci yıl dönümü kutlamaları kapsamında Konya
Ana Jet Üssü'nden 2 gün önce kente gelen Solo Türk F-16 uçağı, saat 17.00 sıralarında Konyaaltı
Sahil Antalya Yaşam Parkı semalarında gösteri uçuşu yaptı. Sahil bandını dolduran binlerce kişi, 15 dakika süren gösteriyi ilgiyle izledi. Gösteride F-16 pilotunun ses hızını aşması ve ters dönüş yaparak bir süre bu şekilde uçması, büyük ilgi gördü. F-16 uçağı, ardından Antalya Hava Meydan Komutanlığı'na iniş yaptı.
- Antalya
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Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 06:23 Kaynak: DHA
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