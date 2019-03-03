Son Dakika Haberleri: Solo Türk'ten Antalya'da Nefes Kesen Gösteri

Solo Türk'ten Antalya'da Nefes Kesen Gösteri

24 dakika önce

ANTALYA'nın fethinin 812'nci yıl dönümü dolayısıyla Solo Türk F-16 uçağının gösteri uçuşu, ilgiyle izlendi.

Solo Türk'ten Antalya'da Nefes Kesen Gösteri, System.String[]
ANTALYA'nın fethinin 812'nci yıl dönümü dolayısıyla Solo Türk F-16 uçağının gösteri uçuşu, ilgiyle izlendi.

Antalya'nın fethinin 812'nci yıl dönümü kutlamaları kapsamında Konya Ana Jet Üssü'nden 2 gün önce kente gelen Solo Türk F-16 uçağı, saat 17.00 sıralarında Konyaaltı Sahil Antalya Yaşam Parkı semalarında gösteri uçuşu yaptı. Sahil bandını dolduran binlerce kişi, 15 dakika süren gösteriyi ilgiyle izledi. Gösteride F-16 pilotunun ses hızını aşması ve ters dönüş yaparak bir süre bu şekilde uçması, büyük ilgi gördü. F-16 uçağı, ardından Antalya Hava Meydan Komutanlığı'na iniş yaptı.

- Antalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 06:23 Kaynak: DHA

Konya, Antalya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yeni Evli Genç Kadın, 55 Bin Liralık Ziynet Eşyasını Halk Otobüsünde Unuttu Antalya'da 2 Bin 500 Araç, Çürümeye Terk Edildi

Göztepe, Deplasmanda Atiker Konyaspor'la Berabere Kaldı Son Dakika! Beyoğlu'nda 4 Kişinin Öldüğü Yangınla İlgili Valilikten Açıklama: 1 Şüpheli Gözaltına Alındı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.3.2019 18:47:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Solo Türk'ten Antalya'da Nefes Kesen Gösteri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]