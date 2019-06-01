Solo Türk'ten muhteşem gösteri uçuşu
1 saat önce
Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi ekibi Solo Türk, Türk Hava Kuvvetleri'nin 108'inci kuruluş yıldönümü dolayısıyla Kayseri'de yaptığı uçuş gösterisinde vatandaşlardan büyük alkış aldı.
Türk Hava Kuvvetleri
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 04:45 Kaynak: İHA
'nin akrobasi ekibi Solo Türk, Türk Hava Kuvvetleri'nin 108'inci kuruluş yıldönümü dolayısıyla Kayseri
'de yaptığı uçuş gösterisinde vatandaşlardan büyük alkış aldı. Solo Türk'ün gösterisini Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
da izledi.
Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi ekibi Solo Türk, Türk Hava Kuvvetleri'nin 108'inci kuruluş yıldönümü dolayısıyla Kayseri'de gösteri uçuşu yaptı. Talas
İlçesi'nde bulunan Paraşüt İniş Alanı'nda toplanan yüzlerce vatandaş, gösterinin başlamasıyla beraber telefonlarına sarıldı. F-16 uçağı ile zorluk derecesi yüksek hareketler yapan pilotlar, Kayserililere unutulmaz bir gün yaşattı.
Gösteriyi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç
da takip etti. - KAYSERİ
TEM Otoyolu'nda bayram trafiği! Durma noktasına geldi
İntihara kalkıştı, çevredekiler aralarında para toplayıp vazgeçirdi
Bu görüntüler Erzurum'dan değil Aydın'dan
Fiyatların düşmesiyle pazarlara bayram havası geldi