Solo Türk Uçaklarından Prova Uçuşu
1 saat önce
ANTALYA'nın fethinin 812'nci yıl dönümü dolayısıyla 3 Mart Pazar günü gösteri yapması planlanan Solo Türk, iki F-16 ile kent semalarında prova uçuşu gerçekleştirdi.
ANTALYA'nın fethinin 812'nci yıl dönümü dolayısıyla 3 Mart Pazar günü gösteri yapması planlanan Solo Türk, iki F-16 ile kent semalarında prova uçuşu gerçekleştirdi. Antalya
'nın fethinin 812'nci yıl dönümü dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde 1- 5 Mart tarihlerinde düzenlenecek etkinliklerden biri olan Solo Türk gösterisi için, modernize edilmiş iki F-16 uçağı Antalya'ya geldi. Pazar günü gerçekleştirilecek gösteri öncesi, Konyaaltı
semalarında Solo Türk'ün prova uçuşu sırasında uçakların manevraları, ilgiyle izlendi. 15 dakika Konyaaltı semalarını renklendiren iki uçak, ardından Antalya Hava Meydan Komutanlığı'na iniş yaptı.
- Antalya
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 01:11 Kaynak: DHA
9 Öğrenciden Dayak Yiyen 16 Yaşındaki Kız Çocuğu Yaşananları Anlattı: Sesimi Duyurmak İçin Sıraları Düşürdüm
Kendisine Cinsel Saldırıda Bulunan Kişi Serbest Kalınca, Hamile Kadın İntihar Girişiminde Bulundu
Bırakıldığı Teneşirde Ölen Bebek, 'Çp 51' Koduyla Toprağa Verildi
Ambulansa Yol Vermeyen Sürücü Hakkında Bakan Koca'dan Açıklama: Kabul Edilemez!