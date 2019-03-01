Son Dakika Haberleri: Solo Türk Uçaklarından Prova Uçuşu

Solo Türk Uçaklarından Prova Uçuşu

1 saat önce

ANTALYA'nın fethinin 812'nci yıl dönümü dolayısıyla 3 Mart Pazar günü gösteri yapması planlanan Solo Türk, iki F-16 ile kent semalarında prova uçuşu gerçekleştirdi.

Solo Türk Uçaklarından Prova Uçuşu, System.String[]
ANTALYA'nın fethinin 812'nci yıl dönümü dolayısıyla 3 Mart Pazar günü gösteri yapması planlanan Solo Türk, iki F-16 ile kent semalarında prova uçuşu gerçekleştirdi.

Antalya'nın fethinin 812'nci yıl dönümü dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde 1- 5 Mart tarihlerinde düzenlenecek etkinliklerden biri olan Solo Türk gösterisi için, modernize edilmiş iki F-16 uçağı Antalya'ya geldi. Pazar günü gerçekleştirilecek gösteri öncesi, Konyaaltı semalarında Solo Türk'ün prova uçuşu sırasında uçakların manevraları, ilgiyle izlendi. 15 dakika Konyaaltı semalarını renklendiren iki uçak, ardından Antalya Hava Meydan Komutanlığı'na iniş yaptı.

- Antalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 01:11 Kaynak: DHA

Antalya, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



9 Öğrenciden Dayak Yiyen 16 Yaşındaki Kız Çocuğu Yaşananları Anlattı: Sesimi Duyurmak İçin Sıraları Düşürdüm Kendisine Cinsel Saldırıda Bulunan Kişi Serbest Kalınca, Hamile Kadın İntihar Girişiminde Bulundu

Bırakıldığı Teneşirde Ölen Bebek, 'Çp 51' Koduyla Toprağa Verildi Ambulansa Yol Vermeyen Sürücü Hakkında Bakan Koca'dan Açıklama: Kabul Edilemez!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.3.2019 14:15:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Solo Türk Uçaklarından Prova Uçuşu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]