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SOLO TÜRK UÇUŞU NEFESLERİ KESTİ - Son Dakika

SOLO TÜRK UÇUŞU NEFESLERİ KESTİ

11.02.2022 17:20

Erzincan'ın işgalden kurtuluşunun 104'üncü yıldönümü? etkinlikleri kapsamında, Türk bayrağını gök yüzünde dalgalandıran Türk Hava Kuvvetleri SOLOTÜRK ekibi, prova uçuşuyla izleyenleri mest etti.

Erzincan'ın işgalden kurtuluşunun 104'üncü yıldönümü? etkinlikleri kapsamında, Türk bayrağını gök yüzünde dalgalandıran Türk Hava Kuvvetleri SOLOTÜRK ekibi, prova uçuşuyla izleyenleri mest etti.

Türk Hava Kuvvetleri SOLOTÜRK ekibi, Erzincan'ın işgalden kurtuluşunun 104'üncü yıldönümü' kapsamında 13 Şubat'ta saat 11.30'da gösteri kentte uçuş yapacak. Yapılacak olan gösteri uçuşu öncesinde SOLOTÜRK ekibi tarafından bir deneme uçuşu gerçekleştirildi. Pilotun akrobatik hareketleri büyük heyecan yarattı.

Deneme uçuşunu izleyen Vali Mehmet Makas, "Rabbim bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmayı göstermesin inşallah. Hür ve bağımsız Misak-ı Milli sınırlarımız içerisinde hep beraber yaşayabilelim istiyoruz" diye konuştu. Vali Makas, gösterinin bir prova olduğunu pazar günü tüm Erzincanlılar'ı başta SOLOTÜRK gösterisini izlemek ve hazırlanan kurtuluş etkinliklerine katılmak üzere beklediklerini söyledi.

SOLO TÜRK UÇUŞU NEFESLERİ KESTİ
SOLO TÜRK UÇUŞU NEFESLERİ KESTİ
SOLO TÜRK UÇUŞU NEFESLERİ KESTİ

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Türk Hava Kuvvetleri, Erzincan, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SOLO TÜRK UÇUŞU NEFESLERİ KESTİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: SOLO TÜRK UÇUŞU NEFESLERİ KESTİ - Son Dakika
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