Solo Türk'ün provaları nefes kesiyor - Son Dakika
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Solo Türk'ün provaları nefes kesiyor

07.06.2022 14:10

Solo Türk'ün provaları nefes kesiyor Türk Hava Kuvvetlerinin Akrobasi ekibi Solo Türk Kiraz Festivalinde yapacağı gösterinin test ve provaları başlarken, uçuşlar adeta nefes kesti.

Solo Türk'ün provaları nefes kesiyor

TEKİRDAĞ - Türk Hava Kuvvetlerinin Akrobasi ekibi Solo Türk Kiraz Festivalinde yapacağı gösterinin test ve provaları başlarken, uçuşlar adeta nefes kesti.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenecek olan Kiraz Festivali çerçevesinde Türk Hava Kuvvetlerinin Akrobasi ekibi Solo Türk gösteri yapacak. Solo Türk'ün akrobasi ekiplerinden 2 pilot, Tekirdağ' merkez Süleymanpaşa kıyılarında test ve prova uçuşları öncesi pilotların uçakları daha rahat ettirebilmeleri ve yer tanımaları amacıyla kısa bir uçuş yapıldı. Solo Türk'ün Aslını aratmayan uçuşları vatandaşlardan tam not alırken, zorluk derecesi yüksek hareketler ise izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı.

Renkli görüntülere sahne olan uçuşlar adeta nefes keserken, test ve prova uçuşlarının akşam saat 19.00'da olacağı öğrenildi.

O anları izleyen vatandaşlar ise uçuşları çok beğendiklerini, merakla asıl gösterileri beklediklerini kaydetti.

Solo Türk'ün provaları nefes kesiyor
Solo Türk'ün provaları nefes kesiyor
Solo Türk'ün provaları nefes kesiyor
Solo Türk'ün provaları nefes kesiyor
Solo Türk'ün provaları nefes kesiyor
Solo Türk'ün provaları nefes kesiyor
Solo Türk'ün provaları nefes kesiyor

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Solo Türk'ün provaları nefes kesiyor - Son Dakika

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