Solo Türk ve Türk Yıldızları 100. yıl için uçtu
6 saat önce
Türk Hava Kuvvetlerine bağlı akrobasi timi Solo Türk ve Türk Yıldızları, Sivas Kongresinin 100. Yılı dolayısı ile Sivas'ta gösteri uçuşu yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 07:04 Kaynak: İHA
Türk Hava Kuvvetlerine bağlı akrobasi timi Solo Türk ve Türk Yıldızları, Sivas Kongresinin 100. Yılı dolayısı ile Sivas'ta gösteri uçuşu yaptı.
Sivas Organize Sanayi Bölgesi üzerinde gerçekleştirilen uçuşlar çok sayıda Sivaslı tarafından Osman Seçilmiş Parkı'nda heyecanla izlendi. Solo Türk ve 8 süpersonik uçakla gösteri yapan Dünya'da ki tek akrobasi timi Türk Yıldızları'nın gösterisi nefes kesti. Gösteriyi ilgiyle izleyen vatandaşlar, Solo Türk ve Türk Yıldızları'nı alkış yağmuruna tuttu. - SİVAS
Kılıçdaroğlu'ndan hükümete 5 konuda çağrı: Bunları yaptıkları takdirde ilk biz alkışlayacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sivas'a Yüksek Hızlı Tren müjdesi Erdoğan'dan Bakan Turhan'a: Verdiği sözü yerine getirmezse biz ipi farklı çekeriz, ona göre Erdoğan'dan Trump'a Patriot yanıtı: Senden de aynı şartlarda alırız