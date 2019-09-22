Son Dakika Haberleri: Solo Türk ve Türk Yıldızları'ndan nefes kesen gösteri
Son Dakika Güncel Haber

Solo Türk ve Türk Yıldızları'ndan nefes kesen gösteri

1 saat önce

Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST'in son gününde Solo Türk ve Türk Yıldızları nefes kesen bir gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Solo Türk ve Türk Yıldızları'ndan nefes kesen gösteri, System.String[]

Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST'in son gününde Solo Türk ve Türk Yıldızları nefes kesen bir gösteri uçuşu gerçekleştirdi.


Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) son gününde de ziyaretçi akınına uğradı. TEKNOFEST'in son gününde de Solo Türk'ün uçuşunu vatandaşlar ilgi ile izledi. Solo Türk'ün ardından havalanan Türk Yıldızları'nın gösterisi ise nefes kesti. TEKNOFEST'te son uçuşlarını yapan Türk Yıldızları ve Solo Türk muhteşem bir performansa imza atarak büyük gurur yaşattı. TEKNOFEST dolayısıyla alanı dolduranlar, cep telefonlarıyla gösteriyi görüntülemeye çalıştı. - İSTANBUL

İstanbul Atatürk Havalimanı, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 02:18 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Solo Türk ve Türk Yıldızları'ndan nefes kesen gösteri
Acil durum butonu KADES, TEKONOFEST'te tanıtıldı Bölge turizmi için planlanan Çeşme-Alaçatı Havalimanı inşaatı durdu Karamollaoğlu, Meclis'teki 4 partinin ardından Babacan ve Davutoğlu ile görüşecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.9.2019 15:36:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Solo Türk ve Türk Yıldızları'ndan nefes kesen gösteri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]