Son Dakika Haberleri: Solo Türk, Yalovalı Şehit Onbaşı için uçtu
Son Dakika Güncel Haber

Solo Türk, Yalovalı Şehit Onbaşı için uçtu

26 dakika önce

TÜRK Hava Kuvvetleri'nin akrobasi ekibi Solo Türk, Diyarbakır'da kaza kurşunu ile şehit olan Yalovalı Jandarma Onbaşı Muhammed İslam Altuğ anısına gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Solo Türk, Yalovalı Şehit Onbaşı için uçtu, System.String[]
TÜRK Hava Kuvvetleri'nin akrobasi ekibi Solo Türk, Diyarbakır'da kaza kurşunu ile şehit olan Yalovalı Jandarma Onbaşı Muhammed İslam Altuğ anısına gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Çocukları anısına yapılan gösteriyi Şükret ve Hakan çifti el ele tutuşarak izlerken, duygulandıkları görüldü.
Solo Türk ekibi, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 24 Haziran'da terhisine 5 gün kala, arkadaşının kazara ateş alan silahından çıkan kurşunla şehit olan Jandarma Onbaşı Muhammed İslam Altuğ (21), anısıra Yalova'da gösteri uşuçu yaptı. 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı ile sahile toplanan binlerce Yalovalı, F-16 ile yapılan akrobatik hareketleri ilgi ile izledi. Zorluk derecesi yüksek hareketler, izleyenlere heyecan dolu dakikalar yaşattı. Çok sayıda vatandaş, gösteriyi cep telefonları ile kaydetti.
Çocukları anısına yapılan gösteriyi Şükret ve Hakan Altuğ çifti, el ele tutuşarak izledi. Solo Türk'ün gösteri uçuşu sırasında Altuğ çiftinin oldukça duygulandıkları gözlendi.


- Yalova
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 10:18 Kaynak: DHA
Jandarma, Diyarbakır, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hakkari'de PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada bir askerimiz şehit oldu Kahreden haber! Denizde şortunu yıkayan 2 kardeşi dev dalgalar yuttu Boyları 2 metreyi aşan yılanların dansı, çiftçileri de şaşırttı Evanjelik din adamı "çocuğa cinsel saldırıdan" suçlu bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.6.2019 22:44:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Solo Türk, Yalovalı Şehit Onbaşı için uçtu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]