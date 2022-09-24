Solomon Adaları Başbakanı, Çin ile Diplomatik İlişkilerinin Karalanmasına Karşı Çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Solomon Adaları Başbakanı, Çin ile Diplomatik İlişkilerinin Karalanmasına Karşı Çıktı

24.09.2022 15:13
Solomon Adaları Başbakanı, Çin ile Diplomatik İlişkilerinin Karalanmasına Karşı Çıktı

Solomon Adaları Başbakanı Manasseh Sogavare Cuma günü, ülkesinin Çin ile diplomatik ilişkilerinin karalanmasına karşı çıktı ve tehditlere boyun eğmeyeceklerini belirtti.

Solomon Adaları Başbakanı Manasseh Sogavare Cuma günü, ülkesinin Çin ile diplomatik ilişkilerinin karalanmasına karşı çıktı ve tehditlere boyun eğmeyeceklerini belirtti.

Sogavare, BM Genel Kurulu Genel Oturumu'nda yaptığı konuşmada, egemen uluslar arasında diplomatik ilişkiler kurma hakkının Birleşmiş Milletler'in tüm üyeleri tarafından paylaşılan evrensel bir ilke olduğunu söyledi.

Solomon Adaları'nın üç yılı aşkın bir süre önce Çin Halk Cumhuriyeti ile diplomatik ilişkilerini resmileştirmesinden bu yana haksız yere hedef alındığını söyleyen Sogavare, "Demokrasimizi ve egemenliğimizi tehdit eden haksız ve yersiz eleştirilere, dezenformasyona ve tehdit yağmuruna tutulduk" dedi.

Sogavare, ülkesinin, Çin ile resmi ilişkiler kurduğundan bu yana medyada karalandığını söyledi ve Çin ile resmi ilişkiler kurma kararının demokratik yollarla seçilmiş bir hükümet tarafından alındığının altını çizdi.

"Çin Halk Cumhuriyeti ile ilişki kurma kararımız, bu saygın (Genel) Kurul'daki çoğu ülke tarafından gözetilen ve Solomon Adaları'nın da saygı duyduğu tek Çin politikasını da ifade eden Birleşmiş Milletler'in 1971 tarihli, 2758 sayılı kararı ile tutarlıdır" ifadelerini kullanan Sogavare, "Herkesin egemenliğimize ve demokrasimize saygı duyması çağrısını yineliyorum" dedi.

Solomon Adaları'nın, "herkesin dostu ve kimsenin düşmanı olmayan" bir dış politika benimsediğini belirten Başbakan, "Bu politikayı uygularken, bizi veya başka bir egemen ülkeyi hedef alan ya da bölgesel ve uluslararası barışı tehdit eden herhangi bir dış güç ile veya güvenlik dizaynı çerçevesinde hareket etmeyeceğiz. Solomon Adaları taraf seçmeye zorlanamaz" mesajı verdi.

Başbakan, eski Güney Afrika Devlet Başkanı Nelson Mandela'nın, ülkesinin mevcut durumu için de geçerli olduğunu söylediği sözlerinden alıntı yaptı: "Bazı siyasi analistlerin yaptığı hatalardan biri, onların düşmanlarının bizim de düşmanımız olması gerektiğini düşünmeleridir... Herhangi bir ülkeye yönelik tutumumuz, o ülkenin mücadelemize karşı tutumuna göre belirlenir."

Sogavare, Solomon Adaları'nın düşmanları değil, sadece dostları olduğunu belirtti. "Mücadelemiz ülkemizi kalkındırmak için. Dostluk elimizi uzatıyoruz, herkesle gerçek ve dürüst işbirliği ve ortaklık hedefindeyiz" diye konuştu.

Ulusal egemenliğe, toprak bütünlüğüne karşılıklı saygı ve başka bir ülkenin iç işlerine karışmama, evrensel ve üstün ilkelerdir vurgusu yapan Sogavare, egemen bir ulus olarak Solomon Adaları'nın bu ilkeleri benimsediğini ve gayretle koruduğunu söyledi.

YORUMLAR
500
Geleneksel Çin Tıbbı 196 Ülke ve Bölgeye Yayıldı Geleneksel Çin Tıbbı 196 Ülke ve Bölgeye Yayıldı Xi, Çin Haber Servisi'nin 70. Kuruluş Yıl Dönümünü Kutladı Xi, Çin Haber Servisi'nin 70. Kuruluş Yıl Dönümünü Kutladı
Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Togo Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Solomon Adaları Başbakanı, Çin ile Diplomatik İlişkilerinin Karalanmasına Karşı Çıktı - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
14:29 Fenerbahçe'de sakatlık kabusu sürüyor! King'in ardından Emre Mor da sakatlandı
14:03 Kırıkkale'de bir mağaza, Iphone marka telefona indirim yapınca izdiham yaşandı
13:53 Staj için gittiği okula başörtüsü sebebiyle alınmayan Nezaket'in şikayeti sonrası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da davaya müdahil oluyor
13:24 TikTok hesabında yayın açan Mehmet Ali Erbil, dans eden kadını ağzı açık izledi
13:20 Turuncu ve gri kategorilerde aranan 3 PKK'lı terörist Diyarbakır'da etkisiz hale getirildi
12:50 Lenf kanserine yakalanan Hakan Özoğuz, sağlık durumunu hakkında konuştu: Tedavi aşamasında gerekenler yapılıyor, konserlerde görüşürüz
12:39 Araç sahiplerine güzel haber! Akaryakıtta 2 liraya yakın indirim bekleniyor
12:31 Usta oyuncu Şevket Altuğ'un son hali hayranlarını şaşırttı
12:15 Konserindeki görüntüsü yıllar sonra ortaya çıktı! Hayranı sahneye atlayıp Bülent Ersoy'u dudağından öptü
11:57 1 kişinin öldüğü, 148 kişinin zehirlendiği Bolu'nun Yuva köyünde şüpheler muhtara yöneldi! Başsavcılık, soruşturma izni aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2022 15:13:37. #1.12#
SON DAKİKA: Solomon Adaları Başbakanı, Çin ile Diplomatik İlişkilerinin Karalanmasına Karşı Çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement