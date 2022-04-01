Solomon Adaları: Çin ile imzalanacak anlaşma askeri üssü içermiyor - Son Dakika
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Solomon Adaları: Çin ile imzalanacak anlaşma askeri üssü içermiyor

01.04.2022 12:05
Solomon Adaları: Çin ile imzalanacak anlaşma askeri üssü içermiyor

Solomon Adaları Başbakanı Manasseh Sogavare, Çin ile imzalamaya hazırlandıkları yeni güvenlik anlaşmasının, "Çin veya hiçbir devletin ülkede askeri bir üs kurmasına imkan sağlamadığını" açıkladı.

Solomon Adaları Başbakanı Manasseh Sogavare, Çin ile imzalamaya hazırlandıkları yeni güvenlik anlaşmasının, "Çin veya hiçbir devletin ülkede askeri bir üs kurmasına imkan sağlamadığını" açıkladı.

Başbakan Sogavare, yaptığı açıklamada, Avustralya ve Yeni Zelanda'nın tepkisine neden olan, ülkesinin Pekin yönetimi ile imzalayacağı yeni güvenlik anlaşmasıyla ilgili açıklamada bulundu.

Anlaşma ile Çin'in ülkede askeri bir üs kurabileceği bilgilerinin yanlış olduğunu ve hükümet karşıtı yorumcular tarafından desteklendiğini belirten Başbakan Sogavare, söz konusu anlaşmanın, "Çin veya başka hiçbir devletin Solomon Adaları'nda askeri üs inşa etmesine izin vermediğini" söyledi.

Sogavare, güvenlik anlaşmanın gizli bir anlaşma olmadığını, ülkesinin ulusal çıkarlarını koruduğunu ve güvenli ve müreffeh Solomon Adaları'ndan başka bir şey istemediğini belirterek "Bu ruhla güvenlik alanımızda bizi desteklemek isteyen her ülkeyi memnuniyetle karşılıyoruz, güvenlik alanımızı çeşitlendirerek belirli bir ülkeye güvenlik ihtiyaçlarımızın yükünü taşıma sorumluluğunu vermiyoruz." dedi.

Sogavare, "Hepinizin dostu, hiçbirinizin düşmanı değiliz"

Medyada birçok spekülasyon ve yanlış bilginin dolaştığına dikkati çeken Başbakan Sogavare, "Anlaşmanın hiçbir dolambaçlı niyeti veya gizli bir planı yoktur ancak bize destek arama yolunu açan genişletilmiş bir güvenlik düzenlemesi vardır. Bu da tek bir ülkeden değil. Hepinizin dostu, hiçbirinizin düşmanı değiliz." ifadelerini kullandı.

Pekin yönetimi ile imzalanacak anlaşmanın Avustralya ile imzalanandan farklı olmadığını vurgulayan Sogavare, "Anlaşma, halkımızı ve ülkemizi dış veya iç tehditlerden korumak için güvenliğin gerekli olması durumunda Solomon Adaları'nın güvenliğini sağlamak için ilgili ülkeler içindir." diye konuştu.

Sogavare, hükümetin, bir askeri üsse ev sahipliği yapmanın güvenlikle ilgili sonuçlarının bilincinde olduğunu vurguladı.

İki ülke arasında güvenlik anlaşması taslağı bulunduğu belirtilen belgenin 24 Mart 2022'de sızdırılmasının ardından alarma geçen Avustralya ve Yeni Zelanda hükümetleri, Solomon Adaları ve Pekin yönetiminin anlaşması konusunda endişeli olduklarını dile getirmişti.

Avustralya ve Yeni Zelanda hükümetleri, Çin ile Solomon Adaları arasında imzalanacak anlaşmanın taslak metni olduğu iddia edilen belgeden yola çıkarak Pekin'in savaş gemilerinin limanları kullanacağını ve adalarda donanma üssü kuracağını iddia ediyor.

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Solomon Adaları: Çin'in yeni güvenlik anlaşması taslağı Avustralya'da endişe yarattı Solomon Adaları: Çin'in yeni güvenlik anlaşması taslağı Avustralya'da endişe yarattı

Çin Halk Cumhuriyeti, Togo Cumhuriyeti, Avustralya, Solomon, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Solomon Adaları: Çin ile imzalanacak anlaşma askeri üssü içermiyor - Son Dakika


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