Solomon Adaları ilk Kovid-19 kaynaklı ölümleri bildirdi - Son Dakika

Okyanusya ülkesi Solomon Adaları'nda ilk Kovid-19 kaynaklı ölümler bildirildi.

Radio New Zealand'ın (RNZ) haberine göre, Solomon Adaları'ndaki sağlık yetkilileri ülkede iki kişinin Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybettiğini söyledi.

Sağlık Bakanı Culwick Togamana, ülkede vaka sayısının da 650'ye ulaştığını açıkladı.

Togamana, başkentte ve bazı eyaletlerde yüz yüze etkileşimin artık yaygın olması nedeniyle sağlık yetkililerinin ilerleyen günlerde daha fazla vaka beklediğini kaydetti.

Dün gece ulusal bir hastanede hayatını kaybeden hastaların, virüse yakalanmadan önce diyabet ve yüksek tansiyon gibi rahatsızlıklara sahip olan 51 yaşındaki bir kadın ve 59 yaşındaki bir erkek olduğu belirtildi.

Başkent Honiara'da bugün yerel saatle 18.00'da başlayan dört günlük sokağa çıkma yasağı uygulanacak.