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Solomon Adaları'nda 6.3 büyüklüğünde deprem
6 saat önce
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Büyük Okyanus'un güneyinde bulunan Solomon Adaları'nda 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 09:51 Kaynak: DHA
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Büyük Okyanus'un güneyinde bulunan Solomon Adaları'nda 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Yerin 48 km altında meydana geldiği vurgulanan depremde ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.
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