ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Büyük Okyanus'un güneyinde bulunan Solomon Adaları'nda 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Yerin 48 km altında meydana geldiği vurgulanan depremde ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.