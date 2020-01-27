Solomon Adaları'nda 6.3 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
Son Dakika Dünya Solomon Adaları'nda 6.3 büyüklüğünde deprem - Son Dakika Dünya

Solomon Adaları'nda 6.3 büyüklüğünde deprem

6 saat önce

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Büyük Okyanus'un güneyinde bulunan Solomon Adaları'nda 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Solomon Adaları'nda 6.3 büyüklüğünde deprem, System.String[]

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Büyük Okyanus'un güneyinde bulunan Solomon Adaları'nda 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Yerin 48 km altında meydana geldiği vurgulanan depremde ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.


Amerika Birleşik Devletleri, Solomon Adaları, Büyük Okyanus, Deprem, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 09:51 Kaynak: DHA
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