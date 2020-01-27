Solomon Adaları'nda 6,3 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Solomon Adaları'nda 6,3 büyüklüğünde deprem
6 saat önce
Güney Pasifik'te Solomon Adaları'nda şiddetli bir deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 11:54 Kaynak: AA
Güney Pasifik'te Solomon Adaları'nda şiddetli bir deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, merkez üssü Makira Adası'nın Kirakira kentinin 105 kilometre kuzeybatısı olan depremin büyüklüğünü 6,3 olarak açıkladı.
Depremin yaklaşık 18 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.
Depremde, can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
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