Solomon Adaları'nda 6,3 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
Son Dakika Güncel Solomon Adaları'nda 6,3 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Solomon Adaları'nda 6,3 büyüklüğünde deprem

6 saat önce

Güney Pasifik'te Solomon Adaları'nda şiddetli bir deprem meydana geldi.

Solomon Adaları'nda 6,3 büyüklüğünde deprem, System.String[]

Güney Pasifik'te Solomon Adaları'nda şiddetli bir deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, merkez üssü Makira Adası'nın Kirakira kentinin 105 kilometre kuzeybatısı olan depremin büyüklüğünü 6,3 olarak açıkladı.

Depremin yaklaşık 18 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Depremde, can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

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Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 11:54 Kaynak: AA
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