Solomon Adaları'nda İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma mühimmat patladı: 2 ölü - Son Dakika

NPA, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış mühimmatın tespit edilerek haritasını çıkarmak için Solomon Adaları polisiyle ve bomba imha ekipleriyle birlikte çalışıyor.

Yetkililer, NPA ekiplerinin yerel halktan gelen ihbarların ardından patlamamış bombaların yerini tespit ederek polise bildirdiğini ve patlamanın nedeninin bilinmediğini açıkladı.

NPA, yaptığı yazılı açıklamada, patlamayı "trajik bir kaza" olarak nitelendirdi.

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