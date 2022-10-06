Solomon Adaları, yabancı ülkelerin askeri üssüne izin verilmeyeceğini açıkladı

Solomon Adaları Başbakanı Manasseh Sogavare, ülkesinde herhangi bir yabancı ülkenin askeri üssüne izin verilmeyeceğini açıkladı.

ABC News'in haberine göre, Sogavare, Avustralya'ya yaptığı ziyarette, Başbakan Anthony Albanese ile bir araya geldi.

Başbakan Sogavare, Avustralyalı mevkidaşıyla yaptığı görüşmede, "Solomon Adaları'nın asla yabancı askeri tesisler veya yabancı ülkelerin üs inşası için kullanılmayacağını tekrar ediyorum çünkü bu, halkımızın çıkarına olmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Ulusal ve bölgesel güvenliği zayıflatacak ya da tehlikeye atacak herhangi bir şey yapmayacaklarını vurgulayan Sogavare, "Hükümetimin mirası, ülkenin ve halkının geleceğini korumak, ülkeyi ve vatandaşlarını veya herhangi bir bölge ülkesinin güvenliğini tehlikeye atmamaktır." dedi.

Ayrıca Sogavare, Avustralya'nın 2023 Pasifik Oyunları'nı destekleme konusundaki 16,68 milyon dolarlık desteğini memnuniyetle karşıladıklarını kaydetti.

Başbakan Albanese ise Avustralya ve Solomon Adaları'nın demokratik değerlerle desteklenen derin ve kalıcı bir tarihe sahip olduğunu söyledi.

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, geçen ay, hükümetinin yakın zamanda, Solomon Adaları'nın gelecek yıl yapacağı seçimler için "yardım teklifi"nde bulunacağını açıklamıştı. Ancak Solomon Adaları hükümeti, bu teklife sert tepki göstermiş ve bunu, "parlamenter demokrasilerine bir saldırı ve içişlerine doğrudan müdahale" olarak nitelendirmişti.

Çin, Solomon Adaları'yla güvenlik anlaşması imzalamıştı

Çin ile Solomon Adaları arasında imzalanacağı açıklanan güvenlik anlaşmasının taslağı oluğu iddia edilen belge, 24 Mart'ta internete sızdırılmıştı.

Belgede, anlaşmanın Çin savaş gemilerinin Solomon Adaları limanlarına demirleyebileceği, kısa süreli bekleyebileceği, lojistik ikmali ve geçiş yapabileceğini öngördüğü ileri sürülmüştü.

Ayrıca Solomon Adaları'nın sosyal düzenini, insan yaşamını ve mülkiyeti korumak için Çin'den polis, zırhlı polis, askeri personel ve diğer koruyucu ile askeri güç de talep edebileceği belirtilmişti.

Çin ile Solomon Adaları, 20 Nisan'da "güvenlik alanında iş birliğine yönelik hükümetler arası çerçeve anlaşması" imzalamış; ABD, Japonya, Avustralya ve Yeni Zelanda hükümetleri, "detaylarının şeffaf şekilde paylaşılmadığını savunarak" anlaşmaya ilişkin endişelerini ifade etmişti.

Washington, acil iklim zorluklarını ve artan jeopolitik gerilimleri gerekçe göstererek şubatta Pasifik ada ülkeleriyle ilişkilere yönelik "Hint-Pasifik Stratejisi"ni yayımlamıştı.

"Pasifik adalarında dayanıklılık inşa etmek için ortaklıklar kurmayı" hedefleyen strateji, Joe Biden yönetiminin ABD'nin Hint-Pasifik'teki uzun vadeli konumunu ve bağlılığını güçlendirmeye kararlı olduğunu vurgulamıştı. Bu stratejiyle ABD, "Pasifik adaları da dahil olmak üzere Güney Asya ve Okyanusya'ya kadar bölgenin her köşesine odaklanacağını" ilan etmişti.

Diğer yandan Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi'nin mayıs ve haziranda Pasifik bölgesinde 8 ülkeyi kapsayan turunda, Çin'in Solomon Adaları ile imzaladığı güvenlik anlaşmasına benzer bir iş birliği çerçevesini, diğer Pasifik ada ülkelerine çok taraflı genişletmek istediği ileri sürülmüştü.