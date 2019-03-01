Solotürk, Antalya Semalarında
1 saat önce
Antalya'nın fethinin 812. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde, Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, Antalya semalarında prova uçuşu gerçekleştirdi.
Antalya'nın fethinin 812. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde, Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, Antalya semalarında prova uçuşu gerçekleştirdi.
SOLOTÜRK, yapacağı gösteri öncesi bugün öğle saatlerinde yaklaşık 15 dakika deneme uçuşu gerçekleştirdi. Prova uçuşu ilgi çekti.
Bugün başlayıp 5 Mart'ta sona erecek kutlama programı çerçevesinde SOLOTÜRK, 3 Mart Pazar günü gösteri uçuşu yapacak.
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 01:03 Kaynak: AA
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