Solotürk, bursa'da gösteri yaptı

BURSA'da, Mudanya Mütarekesi'nin 97'nci yıl kutlamaları kapsamında Solo Türk'ün F-16 uçaklarıyla yaptığı gösteri nefes kesti.

Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi ekibi Solo Türk, Mudanya Mütarekesi'nin 97'nci yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Mudanya Belediyesi'nin organize ettiği etkinlikte SoloTürk, birbirinden zor ve başarılı hareketleriyle izleyenleri büyüledi. Mudanya sahil kıyısında toplanan vatandaşlar, cep telefonlarıyla bu anları ölümsüzleştirdi.