SOLOTÜRK ekibi lösemili çocukları ağırladı

SOLOTÜRK ekibi, Lösemili Çocuklar Haftası etkinlikleri kapsamında tedavi gören çocukları, 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığında ağırladı.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, beyaz maskeli çocukların SOLOTÜRK ekibiyle 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı Nizamiyesi'nde ve savaş uçaklarının önünde asker selamı verdikleri fotoğraflar yer aldı.

Ekibin, Lösemili Çocuklar Haftası'nda "Maskemi takarım farkındalık yaratırım" diyerek lösemili çocukları ağırladığı belirtilen paylaşımda, "Çocuklarımız da kahraman Mehmetçiğimize selam göndererek, anlamlı ve güzel bir gün geçirdiler." ifadelerine yer verildi.