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SOLOTÜRK, prova uçuşu yaptı - Son Dakika

SOLOTÜRK, prova uçuşu yaptı

11.02.2022 16:58

Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri takımı SOLOTÜRK, Erzincan'ın kurtuluşunun 104. yıl dönümünde sunacağı gösteri için prova uçuşu gerçekleştirdi.

Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri takımı SOLOTÜRK, Erzincan'ın kurtuluşunun 104. yıl dönümünde sunacağı gösteri için prova uçuşu gerçekleştirdi.

Erzincan Merkez Atletizm Pisti civarındaki prova uçuşunu Vali Mehmet Makas, AK Parti Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala ile bazı vatandaşlar izledi.

Prova uçuşu, yaklaşık 20 dakika sürdü.

SOLOTÜRK'ün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise 13 Şubat'ta düzenlenecek gösteriye vatandaşlar davet edildi.

SOLOTÜRK, prova uçuşu yaptı
SOLOTÜRK, prova uçuşu yaptı
SOLOTÜRK, prova uçuşu yaptı
SOLOTÜRK, prova uçuşu yaptı
SOLOTÜRK, prova uçuşu yaptı
SOLOTÜRK, prova uçuşu yaptı
SOLOTÜRK, prova uçuşu yaptı
SOLOTÜRK, prova uçuşu yaptı

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Erzincan Merkez, Erzincan, Atletizm, Türk, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel SOLOTÜRK, prova uçuşu yaptı - Son Dakika


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