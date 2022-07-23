SOLOTÜRK, Isparta'da gösteri uçuşu yaptı - Son Dakika
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SOLOTÜRK, Isparta'da gösteri uçuşu yaptı

23.07.2022 22:34
SOLOTÜRK, Isparta'da gösteri uçuşu yaptı

Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, Isparta semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, Isparta semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

3. Isparta Uluslararası Bisiklet Festivali kapsamında alanları dolduran vatandaşlar için SOLOTÜRK, 30 dakikalık gösteri uçuşu yaptı.

Isparta Gökkübbe fuar alanında toplanan vatandaşlar, SOLOTÜRK'ün gösterisini heyecanla takip etti.

SOLOTÜRK'ü daha iyi izleyebilmek isteyenler bina, çatı katı ve yüksek yerleri tercih etti. Gösteriyi izleyenler SOLOTÜRK'e alkışlarla destek verdi.

Isparta Valisi Aydın Baruş ve Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen gösteri uçucu sonrası SOLOTÜRK ekibine çiçek vererek, güzel gösteri için teşekkür etti.

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Kaynak: AA

Türk Hava Kuvvetleri, Isparta, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SOLOTÜRK, Isparta'da gösteri uçuşu yaptı - Son Dakika

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