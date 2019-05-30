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SOLOTÜRK Kayseri'ye geliyor

1 saat önce

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin dünyaca ünlü gösteri ekibi SOLOTÜRK'ün 31 Mayıs Cuma günü saat 17.00'de Kayseri'de bir gösteri yapacağını belirtti.

SOLOTÜRK Kayseri'ye geliyor, System.String[]
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin dünyaca ünlü gösteri ekibi SOLOTÜRK'ün 31 Mayıs Cuma günü saat 17.00'de Kayseri'de bir gösteri yapacağını belirtti.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Büyükkılıç, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarıyla Kayseri'ye geleceğini açıkladı.
Bu ziyaretle birlikte Kayseri'de SOLOTÜRK'ün anlamlı bir gösteri yapacağını ifade eden Büyükkılıç, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gösteri ekibi SOLOTÜRK, Türk Hava Kuvvetleri'nin 108'inci kuruluş yılı münasebetiyle bir gösteri gerçekleştirecek. Gösteri, 31 Mayıs Cuma günü saat 17.00'de Talas paraşüt indirme alanında yapılacak. Gösteriyi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarımız birlikte izleyecekler." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 04:23 Kaynak: AA
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