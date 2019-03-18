Son Dakika Haberleri: Solotürk Nefes Kesti

Solotürk Nefes Kesti

1 saat önce

Çanakkale Zaferi'nin 104. yılında, Çanakkale Şehitler Abidesi'nde tören düzenlendi.

Solotürk Nefes Kesti, System.String[]
Çanakkale Zaferi'nin 104. yılında, Çanakkale Şehitler Abidesi'nde tören düzenlendi. Törende SOLOTÜRK'ün gösteri uçuşu nefesleri kesti.

Çanakkale'de 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla Şehitler Abidesi'nde tören düzenlendi. Törende denizde resmi geçit yapıldı. Daha sonra SOLOTÜRK gösteri uçuşu yaptı. SOLOTÜRK'ün gösterisi adeta izleyenlerin nefeslerini kesti. - ÇANAKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 06:21 Kaynak: İHA

Çanakkale Zaferi, Çanakkale, Güncel
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