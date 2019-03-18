Solotürk Nefes Kesti
1 saat önce
Çanakkale Zaferi'nin 104. yılında, Çanakkale Şehitler Abidesi'nde tören düzenlendi.
Çanakkale Zaferi
'nin 104. yılında, Çanakkale Şehitler Abidesi'nde tören düzenlendi. Törende SOLOTÜRK'ün gösteri uçuşu nefesleri kesti.
Çanakkale'de 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla Şehitler Abidesi'nde tören düzenlendi. Törende denizde resmi geçit yapıldı. Daha sonra SOLOTÜRK gösteri uçuşu yaptı. SOLOTÜRK'ün gösterisi adeta izleyenlerin nefeslerini kesti. - ÇANAKKALE
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 06:21 Kaynak: İHA
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