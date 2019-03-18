Son Dakika Haberleri: Solotürk Nefes Kesti

Solotürk Nefes Kesti

1 saat önce

- SOLOTÜRK nefes kestiÇANAKKALE - Çanakkale Zaferi'nin 104. yılında, Çanakkale Şehitler Abidesi'nde tören düzenlendi.

Solotürk Nefes Kesti, System.String[]
- SOLOTÜRK nefes kesti

ÇANAKKALE - Çanakkale Zaferi'nin 104. yılında, Çanakkale Şehitler Abidesi'nde tören düzenlendi. Törende SOLOTÜRK'ün gösteri uçuşu nefesleri kesti.
Çanakkale'de 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla Şehitler Abidesinde tören düzenlendi. Törende denizde resmi geçit yapıldı. Daha sonra SOLOTÜRK gösteri uçuşu yaptı. SOLOTÜRK'ün gösterisi adeta izleyenlerin nefeslerini kesti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 07:36 Kaynak: İHA

Çanakkale Zaferi, Çanakkale, Genel
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