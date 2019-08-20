Son Dakika Haberleri: SOLOTÜRK, Rize'de gösteri uçuşu yaptı
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SOLOTÜRK, Rize'de gösteri uçuşu yaptı

1 saat önce

Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, Rize'de gösteri uçuşu yaptı.

SOLOTÜRK, Rize'de gösteri uçuşu yaptı, System.String[]
Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, Rize'de gösteri uçuşu yaptı.
SOLOTÜRK'ü izlemek için Rize sahilindeki Yat Limanı mevkisine gelen vatandaşlar, gösteriyi cep telefonu ve kameraları ile kaydettiler.
Gösteriyi Rize Valisi Kemal Çeber, Belediye Başkanı Rahmi Metin, İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Dedebağı da izledi.
Uçuşun tamamlanmasının ardından Vali Çeber, SOLOTÜRK yer ekibine teşekkür etti.

Rizeliler de akrobasi timi ile fotoğraf çektirdi.
Türk Hava Kuvvetleri, Rize, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 05:22 Kaynak: AA
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