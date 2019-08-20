SOLOTÜRK, Rize'de gösteri uçuşu yaptı
1 saat önce
Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, Rize'de gösteri uçuşu yaptı.
Türk Hava Kuvvetleri Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 08:17 Kaynak: AA
akrobasi timi SOLOTÜRK, Rize
'de gösteri uçuşu yaptı.
SOLOTÜRK'ü izlemek için Rize sahilindeki Yat Limanı mevkisine gelen vatandaşlar, gösteriyi cep telefonu ve kameraları ile kaydettiler.
Gösteriyi Rize Valisi Kemal Çeber, Belediye Başkanı Rahmi Metin
, İl Jandarma
Komutanı Albay Hakan Dedebağı
da izledi.
Uçuşun tamamlanmasının ardından Vali Çeber, SOLOTÜRK yer ekibine teşekkür etti.
Rizeliler de akrobasi timi ile fotoğraf çektirdi.
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