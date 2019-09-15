Son Dakika Haberleri: SOLOTÜRK Sinop'ta gösteri uçuşu yaptı
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SOLOTÜRK Sinop'ta gösteri uçuşu yaptı

1 saat önce

Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kente gelişinin 91. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında gösteri uçuşu yaptı.

SOLOTÜRK Sinop'ta gösteri uçuşu yaptı, System.String[]

Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kente gelişinin 91. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında gösteri uçuşu yaptı.


SOLOTÜRK'ü izlemek için İskele Meydanı'na gelen vatandaşlar, gösteriyi cep telefonu ve kameralarla kaydettiler.


Gösteriyi Sinop Valisi Köksal Şakalar, Belediye Başkanı Barış Ayhan, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, diğer ilgililer ve çok sayıda vatandaş izledi.


Uçuşun tamamlanmasının ardından Vali Şakalar, SOLOTÜRK yer ekibine teşekkür etti.

Mustafa Kemal Atatürk, Türk Hava Kuvvetleri, Sinop, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 05:58 Kaynak: AA
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