Son Dakika Haberleri: SoloTürk TEKNOFEST'te nefes kesti
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SoloTürk TEKNOFEST'te nefes kesti

1 saat önce

Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi SoloTürk'ün İstanbul Atatürk Havalimanı'nda açılışı yapılan TEKNOFEST Festivali'ndeki uçuşu nefes kesti.

SoloTürk TEKNOFEST'te nefes kesti, System.String[]

Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi SoloTürk'ün İstanbul Atatürk Havalimanı'nda açılışı yapılan TEKNOFEST Festivali'ndeki uçuşu nefes kesti.

Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST kapılarını ziyaretçilere açtı. Açılışın ardından Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi SoloTürk, nefes kesen bir gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Açılış alanında toplanan binlerce kişi, F-16 uçağının havadaki hareketlerini büyük bir merakla izledi. Gösteride F-16 pilotu, alçak uçuşla kalabalığı selamladı. Gösteride pilotun sortilerle alçak uçuşu izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı.

(İHA)

İstanbul Atatürk Havalimanı, Türk Hava Kuvvetleri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 12:25 Kaynak: İHA
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TEKNOFEST ziyaretçilere kapılarını açtı
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