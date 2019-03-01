Solotürk'ten 'Fetih' Provası
1 saat önce
Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK, Antalya semalarında prova uçuşu yaptı.
Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK, Antalya
semalarında prova uçuşu yaptı. Antalya'nın fethinin 812. yıldönümü etkinlikleri kapsamında 3 Mart Pazar günü gösteri yapacak olan SOLOTÜRK, Konyaaltı Sahili
ve Karaalioğlu Parkı falez açıklarında deneme uçuşu gerçekleştirdi. Prova uçuşunu izleyenler, fotoğraf ve görüntü çekmeye çalıştı. Alçak uçuşlar da gerçekleştiren ekibe, izleyenler alkışlarla destek verdi. Yaklaşık 15 dakika süren prova gösterisini Antalyalılar ilgiyle izledi. SOLOTÜRK ekibi, 3 Mart'ta Konyaaltı Sahili'nde gösteri yapacak.
(İsa Akar - Mustafa Bürge/İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 04:06 Kaynak: İHA
Türkiye'nin En Zengin İsmi Belli Oldu
Bırakıldığı Teneşirde Ölen Bebek, 'Çp 51' Koduyla Toprağa Verildi
Galatasaray, Büyükşehir Belediye Erzurumspor Maçı Hazırlıklarına Başladı
TLC'nin İlk Yerli Yapımı 'Bu Ben Miyim?' 6 Mart'ta Başlıyor