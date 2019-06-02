Son Dakika Haberleri: SOLOTÜRK'ten gösteri uçuşu
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SOLOTÜRK'ten gösteri uçuşu

1 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK, Tekirdağ'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK, Tekirdağ'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi.
SOLOTÜRK'ün, Süleymanpaşa ilçesinde sahil dolgu alanı üzerindeki gösterisini izleyenler fotoğraf ve görüntü çekti.
Vatandaşlar alçaktan uçuş yapan ekibe alkışlarla ve ıslık çalarak karşılık verdi. Bazı vatandaşlar ise evlerinin çatısından ve balkonlardan gösteriyi izledi.
Gökyüzünde 15 dakika boyunca yeteneklerini sergileyen SOLOTÜRK ekibi, gösterisini başarıyla tamamladı.
SOLOTÜRK'ten gösteri uçuşu
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 06:36 Kaynak: AA
Süleymanpaşa, Tekirdağ, Güncel
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