SOLOTÜRK'TEN GÖSTERİ UÇUŞU, JANDARMA HELİKOPTERLERİNDEN ZEYBEK - Son Dakika
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SOLOTÜRK'TEN GÖSTERİ UÇUŞU, JANDARMA HELİKOPTERLERİNDEN ZEYBEK

09.09.2022 22:31

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Gündoğdu Meydanı'nda Ege Sportif ve Amatör Havacılık Kulübü selamlama gösterisi yaptı.

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Gündoğdu Meydanı'nda Ege Sportif ve Amatör Havacılık Kulübü selamlama gösterisi yaptı. AYJET gösteri uçuşunun ardından Türk kadın profesyonel akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener akrobasi uçuşu gerçekleştirdi. Şener izleyenlerden büyük alkış aldı. Daha sonra İzmir Airshow havacılık gösterileri kapsamında Avrupa Sivil Havacılık Otoritesi'nden 'tip sertifikası' alan ilk Türk uçağı Hürkuş havalandı. T-6 Texan Akrobasi uçuşu ve Polis Havacılık Üzüm Salkımı uçuşunun ardından flyboard gösterisi gerçekleştirildi. Gösterinin en ilgi çeken kısmı ise SoloTürk gösteri uçuşu oldu. Gösteride üç F-16, üç F-4, üç de F-38 selamlama uçuşu yaptı. SoloTürk'ün akrobasi hareketleri büyük alkış aldı. Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SoloTürk'ün gösteri uçuşu yaklaşık 20 dakika sürdü. Kordon boyunda toplanan vatandaşlar ve balkonlarından uçuşu izleyenler gösteriyi cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. SoloTürk'ün ardından son olarak ABD savaş uçağı Mustang gemilerin arasından geçerek kıyıya sorti yaptı.

JANDARMA HELİKOPTERLERİ ZEYBEK OYNADI

Deniz- Hava- Karada Zeybek- Türk Silahlı Kuvvetleri Armoni Mızıkası çaldı, jandarma helikopterleri zeybek oynadı. (DHA)

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Kaynak: DHA

Jandarma, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SOLOTÜRK'TEN GÖSTERİ UÇUŞU, JANDARMA HELİKOPTERLERİNDEN ZEYBEK - Son Dakika

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