Son Dakika Haberleri: SOLOTÜRK'ten Kayseri'de gösteri uçuşu
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SOLOTÜRK'ten Kayseri'de gösteri uçuşu

1 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK, Kayseri'de gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

SOLOTÜRK'ten Kayseri'de gösteri uçuşu, System.String[]
Türk Silahlı Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK, Kayseri'de gösteri uçuşu gerçekleştirdi.
SOLOTÜRK'ün, Talas ilçesi Ali Dağı yakınındaki yamaç paraşütü inme alanı üzerindeki gösteri uçuşunu izleyenler, fotoğraf ve görüntü çekmeye çalıştı. İzleyenler, alçaktan uçuş yapan ekibe alkışla ve ıslık çalarak destek verdi. Bazı vatandaşların evlerinin çatısından ve balkonlardan da izlediği etkinliğe yoğun ilgi gösterildi.
Gökyüzünde 15 dakika boyunca yeteneklerini sergileyen SOLOTÜRK ekibi, gösterisini başarıyla tamamladı.
Öte yandan gösteriyi, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da izledi.
Akar, gösteri öncesince gazetecilerin "Pençe Harekatı" ile ilgili sorusuna, "Mehmetçiğimiz her zaman olduğu gibi milletimizin birlik ve beraberliği için bağımsızlığımız için yapılması gereken ne varsa bugüne kadar yaptı, bundan sonra da yapacaktır. Asil milletimizi bu terör belasından kurtaracağız. İşin özeti bu." yanıtını verdi.
Gösteriyi Akar'ın yanı sıra Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da izledi.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 04:41 Kaynak: AA
Talas, Kayseri, Güncel
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