Solotürk'ten, Kocaeli'de keşif uçuşu - Son Dakika
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Solotürk'ten, Kocaeli'de keşif uçuşu

22.06.2022 17:48
Solotürk'ten, Kocaeli'de keşif uçuşu

Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, İzmit'in 101. kurtuluş yıl dönümü öncesinde keşif uçuşu yaptı.

Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, İzmit'in 101. kurtuluş yıl dönümü öncesinde keşif uçuşu yaptı.

İzmit Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İzmit'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılında çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Etkinlikler kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı SOLOTÜRK de 25 Haziran'daki gösteri uçuşu öncesi İzmit semalarında keşif uçuşu gerçekleştirdi.

Keşif uçuşunu Sekapark Uçurtma Tepesi Sahili'nden takip edenler, o anları cep telefonlarıyla görüntüledi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Türk Hava Kuvvetleri, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Solotürk'ten, Kocaeli'de keşif uçuşu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Solotürk'ten, Kocaeli'de keşif uçuşu - Son Dakika
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