SOLOTÜRK'ten muhteşem gösteri: Dosta güven düşmana korku saldı - Son Dakika
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SOLOTÜRK'ten muhteşem gösteri: Dosta güven düşmana korku saldı

09.06.2022 21:30
SOLOTÜRK'ten muhteşem gösteri: Dosta güven düşmana korku saldı

Tekirdağ'da 56'ncısı düzenlenen Uluslararası Kiraz Festivali çerçevesinde SOLOTÜRK'ün uçuşları muhteşem gösterilere sahne oldu.

Tekirdağ'da 56'ncısı düzenlenen Uluslararası Kiraz Festivali çerçevesinde SOLOTÜRK'ün uçuşları muhteşem gösterilere sahne oldu.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen 56'ncı Uluslararası Kiraz Festivali'nde Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi ekibi SOLOTÜRK uçuş yaptı. Şehrin kıyı kesimleri ve Rumeli İskelesi üzerinde uçuş yapan Pilot Binbaşı Emre Mert ve Pilot Binbaşı Murat Bakırcı yaptıkları akrobatik hareketler ile izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı. Binlerce vatandaşın büyük ilgiyle izlediği gösterilerde 'SOLOTÜRK kalkışı' ve 'SOLOTÜRK tonosu' gibi hareketlerin yanı sıra uçağın hızının en az seviyeye düşürülerek gerçekleştirilen ve dünyanın en zor tekniklerinden biri olan 'saygı uçuşu' hareketini de gerçekleştiren pilotlar izleyenlerden tam not aldı.

Gösterileri TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım ve Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'in yanı sıra binlerce vatandaş ayakta izledi. - TEKİRDAĞ

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TBMM Başkanı Şentop, Tekirdağ'da Kiraz Festivali'nin açılışına katıldı TBMM Başkanı Şentop, Tekirdağ'da Kiraz Festivali'nin açılışına katıldı SOLOTÜRK'ten Tekirdağ'da prova uçuşu SOLOTÜRK'ten Tekirdağ'da prova uçuşu
Kaynak: İHA

Tekirdağ, Rumeli, Pilot, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa SOLOTÜRK'ten muhteşem gösteri: Dosta güven düşmana korku saldı - Son Dakika

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