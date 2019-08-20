Son Dakika Haberleri: SoloTürk'ten Rize semalarında nefes kesen gösteri
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SoloTürk'ten Rize semalarında nefes kesen gösteri

35 dakika önce

TÜRK Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi SoloTürk, Rize semalarında nefes kesen gösteri düzenledi.

SoloTürk'ten Rize semalarında nefes kesen gösteri, System.String[]
TÜRK Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi SoloTürk, Rize semalarında nefes kesen gösteri düzenledi. İzleyenler, F-16 uçağının alçak uçuşu sırasında büyük heyecan yaşarken, gösteri cep telefonu kameralarına kaydedildi.
Rize Valiliği ve Rize Belediyesi'nce ortaklaşa düzenlenen etkinlik kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin akrobasi timi SoloTürk'ün gerçekleştirdiği gösteri nefesleri kesti. Sahil dolgu alanında gerçekleşen gösteri, kent sakinlerince ilgiyle izlendi. Yaklaşık 20 dakika süren gösteride F-16 pilotu, alçak uçuşla kalabalığı selamladı. Gösteride pilotun sortilerle, alçak uçuşu izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı. Sahili dolduranlar, gösteri anlarını da cep telefonlarının kameralarıyla görüntülemeye çalıştı.


Rize, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 05:51 Kaynak: DHA
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