SoloTürk'ten Rize semalarında nefes kesen gösteri
1 saat önce
TÜRK Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi SoloTürk, Rize semalarında nefes kesen gösteri düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 12:23 Kaynak: DHA
TÜRK Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi SoloTürk, Rize
semalarında nefes kesen gösteri düzenledi. İzleyenler, F-16 uçağının alçak uçuşu sırasında büyük heyecan yaşarken, gösteri cep telefonu kameralarına kaydedildi.
Rize Valiliği ve Rize Belediyesi
'nce ortaklaşa düzenlenen etkinlik kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin akrobasi timi SoloTürk'ün gerçekleştirdiği gösteri nefesleri kesti. Sahil dolgu alanında gerçekleşen gösteri, kent sakinlerince ilgiyle izlendi. Yaklaşık 20 dakika süren gösteride F-16 pilotu, alçak uçuşla kalabalığı selamladı. Gösteride pilotun sortilerle, alçak uçuşu izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı. Sahili dolduranlar, gösteri anlarını da cep telefonlarının kameralarıyla görüntülemeye çalıştı.
Evlenen kardeşine 50 bin TL'lik telefon taktı Doğu Perinçek'ten Süleyman Soylu'ya tebrik telefonu Türk Hava Yolları'ndan Radamel Falcao yalanlaması! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Angela Merkel ile telefonda görüştü