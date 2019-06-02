Son Dakika Haberleri: SOLOTÜRK'ten Tekirdağ'da gösteri uçuşu
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SOLOTÜRK'ten Tekirdağ'da gösteri uçuşu

9 dakika önce

Türk Silahlı Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK, Tekirdağ'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

SOLOTÜRK'ten Tekirdağ'da gösteri uçuşu, System.String[]
Türk Silahlı Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK, Tekirdağ'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi.
SOLOTÜRK'ün, Süleymanpaşa ilçesinde sahil dolgu alanı üzerindeki gösterisini izleyenler fotoğraf ve görüntü çekti.
Vatandaşlar alçaktan uçuş yapan ekibe alkışlarla ve ıslık çalarak karşılık verdi. Bazı vatandaşlar ise evlerinin çatısından ve balkonlardan gösteriyi izledi.
Gökyüzünde 15 dakika boyunca yeteneklerini sergileyen SOLOTÜRK ekibi, gösterisini başarıyla tamamladı.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 05:48 Kaynak: AA
Süleymanpaşa, Tekirdağ, Güncel
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