SOLOTÜRK'ten Tekirdağ'da gösteri uçuşu
9 dakika önce
Türk Silahlı Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK, Tekirdağ'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 05:48 Kaynak: AA
Türk Silahlı Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK, Tekirdağ
'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi.
SOLOTÜRK'ün, Süleymanpaşa
ilçesinde sahil dolgu alanı üzerindeki gösterisini izleyenler fotoğraf ve görüntü çekti.
Vatandaşlar alçaktan uçuş yapan ekibe alkışlarla ve ıslık çalarak karşılık verdi. Bazı vatandaşlar ise evlerinin çatısından ve balkonlardan gösteriyi izledi.
Gökyüzünde 15 dakika boyunca yeteneklerini sergileyen SOLOTÜRK ekibi, gösterisini başarıyla tamamladı.
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