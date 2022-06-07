SOLOTÜRK'ten Tekirdağ'da prova uçuşu

TEKİRDAĞ'da bu yıl 56'ncı kez düzenlenecek Kiraz Festivali öncesi prova uçuşu yapan SOLOTÜRK, izleyenlere heyecan dolu dakikalar yaşattı. SOLOTÜRK'ün Rumeli İskelesi üzerindeki uçuşunu izleyenler, o anları cep telefonu kameralarıyla ölümsüzleştirdi.
Türk Hava Kuvvetleri'nin tek F-16 ile gösteri yapan SOLOTÜRK ekibinin, Tekirdağ sahilinde Kiraz Festivalinde yapacağı gösterinin prova uçuşu vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Prova uçuşunu izleyen vatandaşlar, F-16 uçağıyla yapılan akrobasi hareketlerini cep telefonlarıyla kaydetti. SOLOTÜRK, 56'ncı Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali kapsamında 9 Haziran Perşembe günü saat 19.00'da Tekirdağ sahili üzerinde gösteri uçuşu gerçekleştirecek.
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