SOLOTÜRK'ten Tekirdağ'da prova uçuşu - Son Dakika
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SOLOTÜRK'ten Tekirdağ'da prova uçuşu

07.06.2022 22:17
SOLOTÜRK'ten Tekirdağ'da prova uçuşu

TEKİRDAĞ'da bu yıl 56'ncı kez düzenlenecek Kiraz Festivali öncesi prova uçuşu yapan SOLOTÜRK, izleyenlere heyecan dolu dakikalar yaşattı.

TEKİRDAĞ'da bu yıl 56'ncı kez düzenlenecek Kiraz Festivali öncesi prova uçuşu yapan SOLOTÜRK, izleyenlere heyecan dolu dakikalar yaşattı. SOLOTÜRK'ün Rumeli İskelesi üzerindeki uçuşunu izleyenler, o anları cep telefonu kameralarıyla ölümsüzleştirdi.

Türk Hava Kuvvetleri'nin tek F-16 ile gösteri yapan SOLOTÜRK ekibinin, Tekirdağ sahilinde Kiraz Festivalinde yapacağı gösterinin prova uçuşu vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Prova uçuşunu izleyen vatandaşlar, F-16 uçağıyla yapılan akrobasi hareketlerini cep telefonlarıyla kaydetti. SOLOTÜRK, 56'ncı Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali kapsamında 9 Haziran Perşembe günü saat 19.00'da Tekirdağ sahili üzerinde gösteri uçuşu gerçekleştirecek.


SOLOTÜRK'ten Tekirdağ'da prova uçuşu
SOLOTÜRK'ten Tekirdağ'da prova uçuşu
SOLOTÜRK'ten Tekirdağ'da prova uçuşu
SOLOTÜRK'ten Tekirdağ'da prova uçuşu
SOLOTÜRK'ten Tekirdağ'da prova uçuşu
SOLOTÜRK'ten Tekirdağ'da prova uçuşu
SOLOTÜRK'ten Tekirdağ'da prova uçuşu
SOLOTÜRK'ten Tekirdağ'da prova uçuşu
SOLOTÜRK'ten Tekirdağ'da prova uçuşu
SOLOTÜRK'ten Tekirdağ'da prova uçuşu
SOLOTÜRK'ten Tekirdağ'da prova uçuşu
SOLOTÜRK'ten Tekirdağ'da prova uçuşu
YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Tekirdağ, Rumeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SOLOTÜRK'ten Tekirdağ'da prova uçuşu - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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