TEKİRDAĞ'da bu yıl 56'ncı kez düzenlenecek Kiraz Festivali öncesi prova uçuşu yapan SOLOTÜRK, izleyenlere heyecan dolu dakikalar yaşattı. SOLOTÜRK'ün Rumeli İskelesi üzerindeki uçuşunu izleyenler, o anları cep telefonu kameralarıyla ölümsüzleştirdi.

Kaynak: DHA

Tekirdağ, Rumeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › SOLOTÜRK'ten Tekirdağ'da prova uçuşu - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.