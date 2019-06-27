SoloTürk'ten Yalova'da nefes kesen prova
6 dakika önce
TÜRK Hava Kuvvetleri'nin akrobasi ekibi SoloTürk, 30 Haziran Pazar günü yapılacak olan gösteri öncesinde Yalova'da prova uçuşu yaptı.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 12:28 Kaynak: DHA
TÜRK Hava Kuvvetleri'nin akrobasi ekibi SoloTürk, 30 Haziran Pazar günü yapılacak olan gösteri öncesinde Yalova'da prova uçuşu yaptı. F-16 uçağı ile yapılan prova uçuşunu Yalovalılar cep telefonuyla görüntüleyerek ölümsüzleştirdi.
Hava Kuvvetleri'nin akrobasi ekibi SoloTürk, Yalova'da 30 Haziran Pazar günü gösteri uçuşu yapacak. Bu gösteri için kent semalarında prova uçuşları yapan SoloTürk, kentte heyecan yarattı. 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, ilgiyle izledikleri gösteriyi cep telefonlarının kameralarıyla kaydetti. Uçuşu, SoloTürk ekibinin üç üyesi de yerden koordine etti. Vatandaşlar, ekibin üyeleriyle hatıra fotoğrafı çektirebilmek için birbirleriyle yarıştı.
PROVA UÇUŞU ŞEHİT ONBAŞINA ADANDI
Öte yandan Solo Türk akrobasi ekibinin dün de Yalova'da keşif uçuşu yaptığı bildirildi. Keşif uçuşunun, terhisine 5 gün kala Diyarbakır'da kaza kurşunuyla şehit olan ve Yalova'da son yolculuğa uğurlanan Jandarma Onbaşı Muhammed İslam Altuğ'a adandığı belirtildi. Keşif uçuşunun şehidin son yolculuğa uğurlandığı esnada yapıldığı öğrenildi.
- Yalova
Solunum şikayetiyle doktora gitti! Karnından çıkan, doktorları bile hayrete düşürdü
Opr. Dr. Kemal Bayazıt 89 yaşında hayatını kaybetti
Galatasaray maçında dikkatleri üzerine çeken Malene Pedersen, Başakşehir'in yeni yengesi çıktı
Ekrem İmamoğlu, Cübbeli Ahmet'in "İmamoğlu'na oy vermek haramdır" sözlerine yanıt verdi