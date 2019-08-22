Son Dakika Haberleri: SOLOTÜRK, Trabzon'da gösteri uçuşu yaptı
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SOLOTÜRK, Trabzon'da gösteri uçuşu yaptı

1 saat önce

Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, Trabzon'un Of ilçesinde gösteri uçuşu yaptı.

SOLOTÜRK, Trabzon'da gösteri uçuşu yaptı, System.String[]

Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, Trabzon'un Of ilçesinde gösteri uçuşu yaptı.

SOLOTÜRK'ÜN gösterisini izlemek isteyen vatandaşlar, Of sahilinde bir araya geldi.

Serdar Doğan, pilotluğunu yaptığı F-16 ile Trabzon Havalimanı'ndan havalandıktan sonra Of semalarında akrobatik hareketler sergiledi.

Sahilde kayalıkları dolduran vatandaşlar, gösteriyi beğeniyle izledi. Bazı vatandaşlar ise gösteriyi cep telefonları ve fotoğraf makineleriyle kaydetti.

Gösteriyi Of Kaymakamı Eyüp Fırat ve Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu da izledi.

Türk Hava Kuvvetleri, Trabzon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 04:20 Kaynak: AA
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