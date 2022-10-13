SOLOTÜRK gösteri uçuşu yaptı - Son Dakika
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SOLOTÜRK gösteri uçuşu yaptı

13.10.2022 19:12

Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, Tunus'ta düzenlenen 2. Uluslararası Havacılık ve Savunma Fuarı'nda gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, Tunus'ta düzenlenen 2. Uluslararası Havacılık ve Savunma Fuarı'nda gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Enfida kentinde düzenlenen Uluslararası Havacılık ve Savunma Fuarı'ndaki gösteri uçuşunu Tunus'taki misyon temsilcileri, askeri okul öğrencileri ve yetkililer izledi.

F-16 ile yapılan ve yaklaşık yarım saat süren gösteri uçuşunun sonunda SOLOTÜRK pilotu seyircileri selamladı.

16 Ekim'e kadar devam edecek fuar kapsamında 3 gösteri daha yapacak olan SOLOTÜRK ayrıca fuarda tanıtım standı kurdu.

Aralarından Türkiye'nin de olduğu 50 ülkeden 110 firmanın katıldığı fuar dün başlamıştı.

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Kaynak: AA

Türk Hava Kuvvetleri, Tunus, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SOLOTÜRK gösteri uçuşu yaptı - Son Dakika

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