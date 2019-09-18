Son Dakika Haberleri: SoloTürk'ün o anlarını kaydetmek için birbirleriyle yarıştılar
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SoloTürk'ün o anlarını kaydetmek için birbirleriyle yarıştılar

1 saat önce

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda açılışı yapılan TEKNOFEST kapsamında gösteri uçuşu yapan SoloTürk'ü izlemek isteyen vatandaşlar, Yeşilköy sahil yolunda araçlarından inerek o anları cep telefonları ile kaydetti.

SoloTürk'ün o anlarını kaydetmek için birbirleriyle yarıştılar, System.String[]

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda açılışı yapılan TEKNOFEST kapsamında gösteri uçuşu yapan SoloTürk'ü izlemek isteyen vatandaşlar, Yeşilköy sahil yolunda araçlarından inerek o anları cep telefonları ile kaydetti.


Dün kapılarını açan dünyanın en büyük ikinci havacılık fuarı olan TEKNOFEST kapsamında gösteri yapan SoloTürk yaptığı şovlarla izleyenleri kendisine hayran bıraktı. Yapılan gösteri sırasında yolda seyir halinde bulunan birçok sürücü de araçlarını yol kenarına park ederek yapılan bu gösteriyi izledi. Turistlerinde ilgi gösterdiği gösteriyi bazı vatandaşlar otobüsten inerek bazıları da arabanın üzerine çıkarak izledi.


Annesini hastaneye götüren Jale Özbulut gözyaşları içerisinde "Çok duygulandım. Türk halkıyla ve böyle bir ülkede yaşamaktan dolayı gurur duyuyorum. Gerçekten çok mutluyum çok acil hastam olmasına rağmen durdum ve izledim çok beğendim" diye konuştu. - İSTANBUL

İstanbul Atatürk Havalimanı, Yeşilköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 12:52 Kaynak: İHA
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