Son Dakika Haberleri: SoloTürk'ün o anlarını kaydetmek için birbirleriyle yarıştılar
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SoloTürk'ün o anlarını kaydetmek için birbirleriyle yarıştılar

58 dakika önce

SoloTürk'ün o anlarını kaydetmek için birbirleriyle yarıştılar Kimisi aracından indi, kimisi ise araçların üstüne çıktıİSTANBUL - İstanbul Atatürk Havalimanı'nda açılışı yapılan TEKNOFEST kapsamında gösteri uçuşu yapan SoloTürk'ü izlemek isteyen vatandaşlar, Yeşilköy sahil yolunda...

SoloTürk'ün o anlarını kaydetmek için birbirleriyle yarıştılar

Kimisi aracından indi, kimisi ise araçların üstüne çıktı

İSTANBUL - İstanbul Atatürk Havalimanı'nda açılışı yapılan TEKNOFEST kapsamında gösteri uçuşu yapan SoloTürk'ü izlemek isteyen vatandaşlar, Yeşilköy sahil yolunda araçlarından inerek o anları cep telefonları ile kaydetti.

Dün kapılarını açan dünyanın en büyük ikinci havacılık fuarı olan TEKNOFEST kapsamında gösteri yapan SoloTürk yaptığı şovlarla izleyenleri kendisine hayran bıraktı. Yapılan gösteri sırasında yolda seyir halinde bulunan birçok sürücü de araçlarını yol kenarına park ederek yapılan bu gösteriyi izledi. Turistlerinde ilgi gösterdiği gösteriyi bazı vatandaşlar otobüsten inerek bazıları da arabanın üzerine çıkarak izledi.

Annesini hastaneye götüren Jale Özbulut gözyaşları içerisinde "Çok duygulandım. Türk halkıyla ve böyle bir ülkede yaşamaktan dolayı gurur duyuyorum. Gerçekten çok mutluyum çok acil hastam olmasına rağmen durdum ve izledim çok beğendim" diye konuştu.

SoloTürk'ün o anlarını kaydetmek için birbirleriyle yarıştılar

İstanbul Atatürk Havalimanı, Yeşilköy, Genel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 12:05 Kaynak: İHA
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