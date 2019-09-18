Son Dakika Haberleri: SoloTürk ve SU-35 TEKNOFEST'te nefes kesti
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SoloTürk ve SU-35 TEKNOFEST'te nefes kesti

31 dakika önce

SoloTürk ve SU-35 TEKNOFEST'te nefes kestiİSTANBUL - Türkiye'nin en büyük havacılık etkinliği olan TEKNOFEST'in ikinci gününde havalanan SoloTürk ve SU-35 nefes kesti.

SoloTürk ve SU-35 TEKNOFEST'te nefes kesti

İSTANBUL - Türkiye'nin en büyük havacılık etkinliği olan TEKNOFEST'in ikinci gününde havalanan SoloTürk ve SU-35 nefes kesti.

Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapılarını ziyaretçilerine açtı. Bugün etkinlik alanı üzerinde önce Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi SoloTürk bir gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Ardından ise TEKNOFEST'te sergilenmek üzere gönderilen SU-35 savaş uçağı havalandı. Her iki uçağın Atatürk Havalimanı semalarındaki şovu adeta nefes kesti. Binlerce kişi, SoloTürk ve SU-35 savaş uçağının havadaki hareketlerini büyük bir merakla izledi.

SoloTürk ve SU-35 TEKNOFEST'te nefes kesti

Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 12:23 Kaynak: İHA
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