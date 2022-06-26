SOLOTÜRK'ü daha iyi izleyebilmek için bina, çatı katı ve yüksek yerleri tercih edenler ise alandaki coşkuya alkışlarla destek verdi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › SOLOTÜRK gösteri uçuşu yaptı - Son Dakika

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