SOLOTÜRK, Yalova'da prova uçuşu yaptı

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Solunum şikayetiyle doktora gitti! Karnından çıkan, doktorları bile hayrete düşürdü

Papaz herkesin gözü önünde tuvaletini yaptı! Sosyal medya sallandı

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan TRT'ye çıkan Osman Öcalan ile ilgili ilk kez konuştu