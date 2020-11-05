Solskjaer: "Bu Seviyede Böyle Goller Çok Görmezsiniz"

Manchester United teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi sezonu gruplarında karşılaştığı ve 2-1 kaybettiği Başakşehir maçının ardından basın toplantısında görüşlerini kaydetti. Solskjaer, maç kayıplarından sonra ne hissetiklerinin önemli olmadığını, ayrıca yedikleri ilk golde büyük tepki toplayan savunma yerleşimi ve hatası konusunda iletişim ve karar alma aşamasında hata yaptıklarını belirterek öz eleştiri yaptı.